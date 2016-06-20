برج الحوت حظك اليوم الاثنين 20/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الحوت تحتاج لاتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستكون خطوة مهمة فى مستقبلك.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الحوت العاطفية تبدو رائعة فالرومانسية هى اساس العلاقة والداعم الأول لك انت وشريكك، فعليك ان تحافظ على هذه الحالة.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الحوت اذا كنت تسعى لإنقاص وزنك منذ فترة فالآن ستجد نتائج مبهرة لكن عليك ان تستمر فى اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان هذه الفترة ستكون محتاجة للهدوء و السكينة ، ستحل عدد من المشاكل مع زملاءك فأنت قادر على ان تتعامل بصورة مرضية معهم.