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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 20/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 20/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 20/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الحوت تحتاج لاتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستكون خطوة مهمة فى مستقبلك.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الحوت العاطفية تبدو رائعة فالرومانسية هى اساس العلاقة والداعم الأول لك انت وشريكك، فعليك ان تحافظ على هذه الحالة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت اذا كنت تسعى لإنقاص وزنك منذ فترة فالآن ستجد نتائج مبهرة لكن عليك ان تستمر فى اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان هذه الفترة ستكون محتاجة للهدوء و السكينة ، ستحل عدد من المشاكل مع زملاءك فأنت قادر على ان تتعامل بصورة مرضية معهم.

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مصر 365

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