حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحياة المهنية تتسبب لك فى كثير من الانفعالات التى يستغرب البعض منها بسبب تكرارها بشكل مبالغ فيه، تحتاج إلى التحكم فى النفس والتخلص من الاندفاع الذى يسيطر عليك فى عدد من المواقف المهنية، التركيز فى تطوير أفكارك وعمل خطة لتتنفيذ أهدافك العملية سيكون أفضل لك حالياً.>يبدو أن صفة العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الجوزاء هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب رفضك الدائم لرأيه سواء كان صواب أم خطاً، التشبث بالرأى سيجعلك تخسر كثير من الأشخاص المقربين فى حياتك فأحذر من ذلك.>تهتم كثيراً بحالتك الصحية ولا تدع مجال لتفاقم المشكلات الصحية، لكن التعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الوسوسة الزائدة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الجوزاء بشكل طبيعى واعتادوا عليها، العناد والتشبث بالرأى سيؤدوا إلى نتائج غير مرضية فى الفترة المقبلة، فعليك أن تستعد لذلك حتى لا تتفاجأ بالمواقف.