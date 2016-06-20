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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/6/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/6/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة المهنية تتسبب لك فى كثير من الانفعالات التى يستغرب البعض منها بسبب تكرارها بشكل مبالغ فيه، تحتاج إلى التحكم فى النفس والتخلص من الاندفاع الذى يسيطر عليك فى عدد من المواقف المهنية، التركيز فى تطوير أفكارك وعمل خطة لتتنفيذ أهدافك العملية سيكون أفضل لك حالياً.

على الصعيد العاطفى:


>يبدو أن صفة العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الجوزاء هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب رفضك الدائم لرأيه سواء كان صواب أم خطاً، التشبث بالرأى سيجعلك تخسر كثير من الأشخاص المقربين فى حياتك فأحذر من ذلك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تهتم كثيراً بحالتك الصحية ولا تدع مجال لتفاقم المشكلات الصحية، لكن التعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الوسوسة الزائدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الجوزاء بشكل طبيعى واعتادوا عليها، العناد والتشبث بالرأى سيؤدوا إلى نتائج غير مرضية فى الفترة المقبلة، فعليك أن تستعد لذلك حتى لا تتفاجأ بالمواقف.

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مصر 365

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