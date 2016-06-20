حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 20 يونيو 2016

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20/6/2016
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برج الثور على الصعيد المهني:
>عندما يتعرض شخصاً لا يحب المشاكل، ولا يختلقها، ويحاول الابتعاد عنها قدر المستطاع إلى مشكلة مفتعلة فى عمله من صنع زملائه، قد يفقد أعصابه .. ولكن حتى لا تخسر الكثير جراء عصبيتك هذه، حاول قدر المستطاع أن تأخذ فترة راحة بعيداً عن أجواء العمل المشحونة، وفكر كيف يمكنك الخروج من المشكلة بأقل الخسائر وبحنكة وذكاء، فعندما تهدأ ستتمكن بسهولة من حل أى مشكلة.
على الصعيد العاطفى:
>عندما تدخل فى علاقة عاطفية، فهذا يعنى أن لك العديد من الحقوق وعليك الكثير من الواجبات، لكنه لا يعنى بالضرورة تحكمك فى شريك حياتك طوال الوقت، وأن يشعر أنه مُقيد .. هذا التصرف حتى وإن كان بدافع الغيرة منك عليه، فهو سيضر العلاقة أكثر من إفادتها، لذلك كن على يقين أن هناك خيط رفيع بين الغيرة والشك، إترك له مساحة من الحرية حتى لا توأد العلاقة فى مهدها.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>حتى تتخلص من ضغوط عملك، يجب عليك تفريغها فى صورة أخرى مفيدة لصحتك، وليس أن تلجأ للمنبهات، أو التدخين، أو الأكل الشره، خصص مساحة من وقتك لممارسة الرياضة المحببة إليك، ستشعر بفارق كبير فى صحتك، وسيلاحظه الكثيرون.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>"منطقة الراحة" تُشعر أى شخص بالاستقرار، لكنها تأتى بنتيجة عكسية على حياته، فالحياة مغامرة كبيرة يجب أن تخوضها لتتعرف على نفسك وعلى العالم، جاهد نفسك فى ميلها إلى الاستكانة، والهدوء، وغامر بكل ما أوتيت من قوة، واطرق الكثير من الأبواب، فعندما تعرف نفسك سيعرفك العالم جيداً.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/6/2016
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برج العذراء على الصعيد المهني:
>بعض الناس يخطأون فى حق أنفسهم، فعندما يكونون على مشارف تحقيق حلمهم، يتراجعون، وييأسون، ويُحبطون، مما يجعلهم ينسحبون رغم أنهم كادوا أن يصلوا، لا تفعل ذلك فى حق نفسك، فما تبقى من الطريق، ليس بقدر ما قطعته منه، اصبر حتى تصل إلى ما تريد، وحتى ترى نتاج تعبك، فالعمل يحتاج إلى المثابرة، والصبر، والاجتهاد، ومثابرتك دون صبرك، ستصبح تضييعاً للوقت وللجهد، اصبر، وكن على يقين أنك يوماً ما ستصل إلى ما تريد.
على الصعيد العاطفى:
>أشياء كثيرة قد نضيعها من أيدينا بالتردد، وفرص كثيرة قد لا نستغلها بدافع الخجل، الحياة أقصر من أنك لا تصرح بمشاعرك لمن تحب، عندما تشعر بأن قلبك يدق لشخص ما، سارع على الفور بمصارحته، فربما يكون هو الشخص الذى تتمنى أن تكمل باقى عمرك وحياتك معه.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>أن تكون الصحة على رأس أولوياتك، لهو أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار فى الاهتمام بها أقصى اهتمام، فلا تهتم بها لفترة ثم تعاود ممارستك للعادات الغير صحية، وحتى تفعل ذلك تحتاج إلى أصدقاء يشجعونك على ممارسة الرياضة، والمضى قدماً فى العادات الصحية المختلفة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>عليك أن تخرج وتتعرف على أصدقاء جدد، أن ترى حياة مختلفة، أن تعيش حيوات كثيرة داخل حياتك، اقرأ، تنزه، مارس الرياضة، الحياة قصيرة، أقصر من أن نضيعها فى الاستمرار فى تكرار نفس الفعل كل يوم، فهذا لن يأتى بنتيجة مختلفة، قم بتغيير فعلك، لتتغير النتيجة.
برج الأسد حظك اليوم الاثنين 20/6/2016
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برج الأسد على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الأسد تحتاج منك ان تغير خطتها تماما، ويبدو أن الوضع المالى والنفقات الخاصة بك متوازنة تماما هذه الفترة.
على الصعيد العاطفي:
>عليك التواصل بشكل أكبر مع شريكك، وتجنب العلاقات الغامضة التى قد تعكر صفو حياة برج الأسد العاطفية ويعرضها للأزمات المتتالية، واعلم أن حبيبا واحدا يكفى.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الأسد حالتك الصحية غير مستقرة على الإطلاق، فاضطرابات المعدة التى تعانى منها منذ فترة تحتاج لاستشارة طبيب وتناول الأطعمة المسلوقة والفواكة الطازجة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هناك أحداثا ومشاكل غير مبررة فى حياتك بهذا الوقت و خاصة بحياتك العائلية، عليك أن تكون أكثر حكمة لتتخطى الأزمات التى تحيطك.
برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/6/2016
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برج الجدى على الصعيد المهني:
>قد تكون قادر على التعرف على أشخاص جدد سيدعمونك فى مجال عملك و يساعدوك فى إنجاز المشروع ، فالحياة العملية لمواليد برج الجدى تحتاج للتجديد و التطور.
على الصعيد العاطفي:
>التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد خلال هذه الايام ، فحياة برج الجدى العاطفية تحتاج الكثير من الهدوء والاستقرار فاسعى لحل المشكلاتك مع الحبيب فى أسرع وقت.
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>برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى انت تحتاج المزيد من الاهتمام بحالتك الصحية، عليك ان تتخلى تماما عن السهر وهى من أسوأ العادات التى تضرك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك اليوم قادر على اتخاذ الخطوة الأولى فى اعادة احدى العلاقات التى انهيتها انت مؤخرا ، وجميع الالتزامات الخاصة بك سوف يتم تسويتها خلال هذه الأيام.
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 20/6/2016
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برج الحوت على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الحوت تحتاج لاتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستكون خطوة مهمة فى مستقبلك.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الحوت العاطفية تبدو رائعة فالرومانسية هى اساس العلاقة والداعم الأول لك انت وشريكك، فعليك ان تحافظ على هذه الحالة.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الحوت اذا كنت تسعى لإنقاص وزنك منذ فترة فالآن ستجد نتائج مبهرة لكن عليك ان تستمر فى اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان هذه الفترة ستكون محتاجة للهدوء و السكينة ، ستحل عدد من المشاكل مع زملاءك فأنت قادر على ان تتعامل بصورة مرضية معهم.
برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016
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برج الدلو على الصعيد المهني:
>تمر هذه الفترة بمجموعة من المشكلات بسبب العمل، لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك لإصلاح الأمر، عليك فقط الابتعاد قليلا عن الضوضاء والتفكير فى حل للمشكلة بعيدا عن المؤثرات الخارحية، ممارسة الرياضة والتحدث لشريكك يمكنهم المساعدة فى الأمر.
على الصعيد العاطفي:
>عليك مصارحة شريك حياتك بكافة التخوفات التى تشعر بها فاستمرار الغموض وإخفاء الأسرار لن يساعدك بالانتقال بالعلاقة للمرحلة المقبلة، المصارحة أفضل طريق لإنهاء المشكلات العالقة بينكم وعليك تحمل عواقبها.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>على الصعيد الصحى أنت أفضل الآن من الأوقات السابقة عليك فقط الحفاظ على هذا الأمر وعدم الإسراف التدخين والسهر، حاول ممارسة الرياضة فى المنزل.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>تسرعت فى اتخاذ بعض القرارات فى الماضى ولكن اليوم ستدرك أهمية أن تعمل وفق خطة دقيقة وبشكل جيد ومنظم فلم يفت الأوان بعد لبدء التخطيط ومع خطة جيدة سيمكنك أن تحقق نجاحا وتتخطى مشكلة تؤرقك.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016
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برج السرطان على الصعيد المهني:
>من المحتمل أن تحصل على قدر كبير من المال اليوم، وعلى الأرجع من مصدر غير متوقع. ومن المرجح أن تحقق نجاحًا مع الاستثمارات فى الأسهم والاستثمارات قصيرة الأجل وستنعم بالأمن المالى خلال هذه الفترة لكن حاول ألا تكون مسرفًا.
على الصعيد العاطفي:
>الاستماع والانصات لمن تحبه من أهم حقوقه عليك فحاول ألا تجعل انشغالاتك فى العمل ومزاجك المعكر بسبب مشكلات العمل الكبيرة تدفعك لتجاهل هذه الحقوق وتدفعك لإهماله.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن عافية العقل أمر ضرورى وألا تسعى فقط تحقيق أهداف اللياقة البدنية التى من المرجح أن تجعلك تشعر بعدم الرضا. بدلا من ذلك، حاول بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء. وسوف يساعد أيضا على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت قد تواجه فى الآونة الأخيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>حاول ان تطور قدرتك على المواجهة فى المشكلات الصعبة وتأكد أن لديك القدرة على حل أى مشكلات ولا داعى للقلق.
برج القوس حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016
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برج القوس على الصعيد المهني:
>قد تكون قادرًا على التعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم بحرية وجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة التى تنعكس إيجابًا على عملك هذا سوف تكون عونا كبيرا لك فى إنجاز المشروع. لا تدع نفسك تستسلم للهلع.
على الصعيد العاطفي:
>التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد فى بداية اليوم ولكن الحب يمكنه تهدئة كل شيء وفى النهاية ستسود السلام والألفة الأجواء وسوف ينتهى اليوم بحرارة.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>حاول ان تنظم يومك وألا تجعل التوتر يفقدك توازنك ويحبط خططك بشأن الحصول على جسم مثالى وممارسة الرياضة للحصول على صحة جيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>اليوم، سوف تكون قادرًا على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أداء واجب أو إرجاع حقوقك، هذا يمكن أن يكون عقلى أو مالى أو روحى، وهذا لا يعنى أن جميع الالتزامات الخاصة بك سوف يتم تسويتها اليوم.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 20/6/2016
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برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>الحياة المهنية تتسبب لك فى كثير من الانفعالات التى يستغرب البعض منها بسبب تكرارها بشكل مبالغ فيه، تحتاج إلى التحكم فى النفس والتخلص من الاندفاع الذى يسيطر عليك فى عدد من المواقف المهنية، التركيز فى تطوير أفكارك وعمل خطة لتتنفيذ أهدافك العملية سيكون أفضل لك حالياً.
على الصعيد العاطفى:
>يبدو أن صفة العناد التى تسيطر على طبيعة مولود الجوزاء هى المتحكم الأول فى علاقتك بشريك حياتك، لذلك تعانى دائماً من مشكلات مع الحبيب بسبب رفضك الدائم لرأيه سواء كان صواب أم خطاً، التشبث بالرأى سيجعلك تخسر كثير من الأشخاص المقربين فى حياتك فأحذر من ذلك.
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>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>تهتم كثيراً بحالتك الصحية ولا تدع مجال لتفاقم المشكلات الصحية، لكن التعامل مع أمور بسيطة على إنها مشكلات كارثية، يأخذ منك أكثر مما يعطيك، عليك بالإتزان فى النواحى الصحية ابتعد عن الوسوسة الزائدة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، خاصة أن الأشخاص المحيطين به فى محيط عمله بدئوا أن يتعاملوا مع طباع مولود الجوزاء بشكل طبيعى واعتادوا عليها، العناد والتشبث بالرأى سيؤدوا إلى نتائج غير مرضية فى الفترة المقبلة، فعليك أن تستعد لذلك حتى لا تتفاجأ بالمواقف.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20/6/2016
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برج العقرب على الصعيد المهني:
>لا تحاول أن تبرر موقفك حالياً لأحد، الوقت لا يسمح بتقديم شكاوى من الزملاء أو التحدث مع رئيسك فى أية مشكلات الأوضاع متوترة فى العمل وعليك بالتزام الصمت حتى تخرج من هذه الأزمة بدون أى خسائر، الحكمة حالياً خير من القرارات المتسرعة ، والتفكير الهادئ سيقودك للطريق الصحيح.
على الصعيد العاطفي:
>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، يمكن أن تطبق ذلك فى حياتك العاطفية، تعانى من تذبذب فى المشاعر هذه الفترة وعدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية مستقرة، لكن الاهتمام بالناحية الغذائية سيتطلب منك جهداً كبيراً، خاصة إنك لا تهتم بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات و كالسيوم، احذر من أعراض الأنيميا فهى أصبحت قريبة منك جداً وتناول التفاح والكبدة و الموز.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود العقرب التى لا تعرف تتعامل مع ضغوط الحياه، دوالابتعاد عن تقديم الشكاوى وتوضيح المبررات لرؤسائك ستكون أفضل حالياً لأن الأمور فى العمل لا تسمح بذلك.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20/6/2016
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برج الميزان على الصعيد المهني:
>ابتعد عن الأحاديث الجانبية فى الفترة القادمة وتأكد أن الأجواء فى العمل حالياً مليئة بالمشاحنات، ضع تركيزك فى عملك واترك الصراعات حتى تنأى بنفسك عن المشكلات القادمة، تنكشف أمامك بعض الأسرار التى تجعلك تفكر فى علاقتك بزملائك فى العمل، والقادم سيكون أسوأ.
على الصعيد العاطفي:
>لقاء بالحبيب ياتى ليهون عليك كثير من اللحظات السيئة التى عشتها فى التفرة الماضية بعدما فقدت شخص عزيز على قلبك، مفاجأت كثيرة تعيد إليك صفو علاقتك بشريك حياتك، وتجد أن الوقت استطاع أن يذيب كثير من المشكلات التى عكرت علاقتكما فى الفترة الماضية.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>الحاجة
>إلى تنظى نومك أصبحت ملحة بعدما أصبحت علامات الإرهاق والتعب لا تفارق وجهك، والابتعاد عن المشروبات المنبهة التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين هى طريقك للتخلص من إسمرار منطقة أسفل العين، وتناول العصائر الطبيعية سيعيد لبشرتك حيويتها.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة عاطفية جيدة بعدما تحل المشاكل بينه وبين شريك حياته، ومفاجئات كثيرة تعيد له لحظات الرومانسية التى افتقدها كثيراً فى الفترة الماضية، والحاجة إلى الاهتمام بالحالة الصحية أصبحت ضرورية بعدما ألمت به أعراض الإرهاق الدائم.
برج الحمل حظك اليوم الاثنين 20\6\2016
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برج الحمل على الصعيد المهنى:
>انتظر ترقية جديدة فى عملك قريبًا، فالمجهود الذى قد بذلته منذ فترة سيتوج الآن بتريقية فى عملك ومكافآت أيضًا، لا تنخدع فيمن حولك، فهم يظهرون لك عكس ما بداخلهم، حيل جديدة تُدبر لك لذلك احترس من زملاؤك فى العمل فهم قد يدبرون لك مكيدة تجعل ترقيتك تتعطل.
برج الحمل على الصعيد العاطفى:
>كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى تنفيذ ما تراه صواب مع شريكك، قد بذلك الفترة الماضية الكثير من التضحيات، لذا حاول أن تتصرف بما يراه عقلك مناسبًا، تحديد الأولويات سيفيدك كثيرًا فى حياتك العاطفية، الآن أنت جاهز لتحديد ما تريده بدقة.
برج الحمل على الصعيد الصحى:
>هذا هو الوقت المناسب تماما لمراجعة النظام الغذائى الخاص بك، تأكد من وجود الكثير من الفواكه والخضار والحليب والبروتينات الخالية من الدهون فى النظام الغذائى الخاص بك، وهذا أمر ضرورى لصحتك، سوف تدرك أن صحتك تتأثر بالأطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>حاول تحسين علاقاتك الاجتماعية خاصة العائلية منها، منذ فترة كبيرة لم تجلس مع أسرتك وأقاربك، و هذا سيزعزع حياتك قليلا وسيتسبب فى مشاكل كثيرة، ترتيب لقاء لمقابلة أصدقاؤك القدامى هام جدًا وأنت فى أمس الحاجة له.
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