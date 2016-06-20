حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تحاول أن تبرر موقفك حالياً لأحد، الوقت لا يسمح بتقديم شكاوى من الزملاء أو التحدث مع رئيسك فى أية مشكلات الأوضاع متوترة فى العمل وعليك بالتزام الصمت حتى تخرج من هذه الأزمة بدون أى خسائر، الحكمة حالياً خير من القرارات المتسرعة ، والتفكير الهادئ سيقودك للطريق الصحيح.>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، يمكن أن تطبق ذلك فى حياتك العاطفية، تعانى من تذبذب فى المشاعر هذه الفترة وعدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك.>حالتك الصحية مستقرة، لكن الاهتمام بالناحية الغذائية سيتطلب منك جهداً كبيراً، خاصة إنك لا تهتم بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات و كالسيوم، احذر من أعراض الأنيميا فهى أصبحت قريبة منك جداً وتناول التفاح والكبدة و الموز.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود العقرب التى لا تعرف تتعامل مع ضغوط الحياه، دوالابتعاد عن تقديم الشكاوى وتوضيح المبررات لرؤسائك ستكون أفضل حالياً لأن الأمور فى العمل لا تسمح بذلك.