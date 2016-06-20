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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/6/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 20/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>قد تكون قادر على التعرف على أشخاص جدد سيدعمونك فى مجال عملك و يساعدوك فى إنجاز المشروع ، فالحياة العملية لمواليد برج الجدى تحتاج للتجديد و التطور.

على الصعيد العاطفي:


>التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد خلال هذه الايام ، فحياة برج الجدى العاطفية تحتاج الكثير من الهدوء والاستقرار فاسعى لحل المشكلاتك مع الحبيب فى أسرع وقت.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجدى انت تحتاج المزيد من الاهتمام بحالتك الصحية، عليك ان تتخلى تماما عن السهر وهى من أسوأ العادات التى تضرك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك اليوم قادر على اتخاذ الخطوة الأولى فى اعادة احدى العلاقات التى انهيتها انت مؤخرا ، وجميع الالتزامات الخاصة بك سوف يتم تسويتها خلال هذه الأيام.

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مصر 365

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