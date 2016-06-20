حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>ابتعد عن الأحاديث الجانبية فى الفترة القادمة وتأكد أن الأجواء فى العمل حالياً مليئة بالمشاحنات، ضع تركيزك فى عملك واترك الصراعات حتى تنأى بنفسك عن المشكلات القادمة، تنكشف أمامك بعض الأسرار التى تجعلك تفكر فى علاقتك بزملائك فى العمل، والقادم سيكون أسوأ. على الصعيد العاطفي:

>لقاء بالحبيب ياتى ليهون عليك كثير من اللحظات السيئة التى عشتها فى التفرة الماضية بعدما فقدت شخص عزيز على قلبك، مفاجأت كثيرة تعيد إليك صفو علاقتك بشريك حياتك، وتجد أن الوقت استطاع أن يذيب كثير من المشكلات التى عكرت علاقتكما فى الفترة الماضية. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الحاجة

>إلى تنظى نومك أصبحت ملحة بعدما أصبحت علامات الإرهاق والتعب لا تفارق وجهك، والابتعاد عن المشروبات المنبهة التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين هى طريقك للتخلص من إسمرار منطقة أسفل العين، وتناول العصائر الطبيعية سيعيد لبشرتك حيويتها. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة عاطفية جيدة بعدما تحل المشاكل بينه وبين شريك حياته، ومفاجئات كثيرة تعيد له لحظات الرومانسية التى افتقدها كثيراً فى الفترة الماضية، والحاجة إلى الاهتمام بالحالة الصحية أصبحت ضرورية بعدما ألمت به أعراض الإرهاق الدائم.

شبكةعيونالإخبارية

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