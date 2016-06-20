أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/6/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 20/6/2016

على الصعيد المهني:


>بعض الناس يخطأون فى حق أنفسهم، فعندما يكونون على مشارف تحقيق حلمهم، يتراجعون، وييأسون، ويُحبطون، مما يجعلهم ينسحبون رغم أنهم كادوا أن يصلوا، لا تفعل ذلك فى حق نفسك، فما تبقى من الطريق، ليس بقدر ما قطعته منه، اصبر حتى تصل إلى ما تريد، وحتى ترى نتاج تعبك، فالعمل يحتاج إلى المثابرة، والصبر، والاجتهاد، ومثابرتك دون صبرك، ستصبح تضييعاً للوقت وللجهد، اصبر، وكن على يقين أنك يوماً ما ستصل إلى ما تريد.

على الصعيد العاطفى:


>أشياء كثيرة قد نضيعها من أيدينا بالتردد، وفرص كثيرة قد لا نستغلها بدافع الخجل، الحياة أقصر من أنك لا تصرح بمشاعرك لمن تحب، عندما تشعر بأن قلبك يدق لشخص ما، سارع على الفور بمصارحته، فربما يكون هو الشخص الذى تتمنى أن تكمل باقى عمرك وحياتك معه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>أن تكون الصحة على رأس أولوياتك، لهو أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار فى الاهتمام بها أقصى اهتمام، فلا تهتم بها لفترة ثم تعاود ممارستك للعادات الغير صحية، وحتى تفعل ذلك تحتاج إلى أصدقاء يشجعونك على ممارسة الرياضة، والمضى قدماً فى العادات الصحية المختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>عليك أن تخرج وتتعرف على أصدقاء جدد، أن ترى حياة مختلفة، أن تعيش حيوات كثيرة داخل حياتك، اقرأ، تنزه، مارس الرياضة، الحياة قصيرة، أقصر من أن نضيعها فى الاستمرار فى تكرار نفس الفعل كل يوم، فهذا لن يأتى بنتيجة مختلفة، قم بتغيير فعلك، لتتغير النتيجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى