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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 20 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>تمر هذه الفترة بمجموعة من المشكلات بسبب العمل، لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك لإصلاح الأمر، عليك فقط الابتعاد قليلا عن الضوضاء والتفكير فى حل للمشكلة بعيدا عن المؤثرات الخارحية، ممارسة الرياضة والتحدث لشريكك يمكنهم المساعدة فى الأمر.

على الصعيد العاطفي:


>عليك مصارحة شريك حياتك بكافة التخوفات التى تشعر بها فاستمرار الغموض وإخفاء الأسرار لن يساعدك بالانتقال بالعلاقة للمرحلة المقبلة، المصارحة أفضل طريق لإنهاء المشكلات العالقة بينكم وعليك تحمل عواقبها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>على الصعيد الصحى أنت أفضل الآن من الأوقات السابقة عليك فقط الحفاظ على هذا الأمر وعدم الإسراف التدخين والسهر، حاول ممارسة الرياضة فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تسرعت فى اتخاذ بعض القرارات فى الماضى ولكن اليوم ستدرك أهمية أن تعمل وفق خطة دقيقة وبشكل جيد ومنظم فلم يفت الأوان بعد لبدء التخطيط ومع خطة جيدة سيمكنك أن تحقق نجاحا وتتخطى مشكلة تؤرقك.
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مصر 365

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