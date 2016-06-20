أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور

Google+ Print
لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور
بعد وصولنا لمنتصف شهر رمضان الكريم، يحتاج الصائمون إلى تجديد نظام الغذائى وتجربة أكلات جديدة حتى لا يشعروا بالملل، ومن أفضل الأطعمة التى يمكن أن تناولها خلال السحور الذرة المشوى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز فوائد الذرة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "authoritynutrition"، وتشمل:

1. يساهم الذرة فى تعزيز صحة العين ومقاومة الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، كما يحد من فرص الإصابة بالمياه البيضاء، وفسر التقرير ذلك مشيرا أن الذرة يحتوى على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة "zeaxanthin" و"Lutein ".

2. يساهم الذرة فى علاج الداء الرتجة الذى يصيب القولون أو الأمعاء الغليظة، ومن أبرز أعراضه: التقلصات والانتفاخ والتطبل، وأحيانا قد يصاب الشخص بالنزيف والعدوى الميكروبية.

3. الذرة غنية جدا بالألياف، لذا فهو يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع السريع، وبالتالى لا يتناول كميات كبيرة من الطعام، وتنخفض فرص الإصابة بالسمنة وفرط الوزن، هذا بخلاف أنه يقاوم الشعور بالجوع أثناء الصيام فى اليوم التالى.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "organicfacts.net/" أن هناك العديد من الفوائد الأخرى للذرة، وتشمل:

4. يساهم الذرة فى تقوية العظام ومكافحة الأنيميا، كما يحسن صحة البشرة.

5. تعزيز صحة الجهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

6. السيطرة على سكر الدم والضغط.

7. كشفت بعض الأبحاث الطبية أن الذرة يساهم فى مكافحة سرطان القولون.

وداعا للشرائح والمسامير..حقنة من نشا الذرة والطين البركانى أحدث علاج للكسور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365