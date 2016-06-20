لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور

بعد وصولنا لمنتصف شهر رمضان الكريم، يحتاج الصائمون إلى تجديد نظام الغذائى وتجربة أكلات جديدة حتى لا يشعروا بالملل، ومن أفضل الأطعمة التى يمكن أن تناولها خلال السحور الذرة المشوى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز فوائد الذرة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "authoritynutrition"، وتشمل:

1. يساهم الذرة فى تعزيز صحة العين ومقاومة الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، كما يحد من فرص الإصابة بالمياه البيضاء، وفسر التقرير ذلك مشيرا أن الذرة يحتوى على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة "zeaxanthin" و"Lutein ".

2. يساهم الذرة فى علاج الداء الرتجة الذى يصيب القولون أو الأمعاء الغليظة، ومن أبرز أعراضه: التقلصات والانتفاخ والتطبل، وأحيانا قد يصاب الشخص بالنزيف والعدوى الميكروبية.

3. الذرة غنية جدا بالألياف، لذا فهو يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع السريع، وبالتالى لا يتناول كميات كبيرة من الطعام، وتنخفض فرص الإصابة بالسمنة وفرط الوزن، هذا بخلاف أنه يقاوم الشعور بالجوع أثناء الصيام فى اليوم التالى.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "organicfacts.net/" أن هناك العديد من الفوائد الأخرى للذرة، وتشمل:

4. يساهم الذرة فى تقوية العظام ومكافحة الأنيميا، كما يحسن صحة البشرة.

5. تعزيز صحة الجهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

6. السيطرة على سكر الدم والضغط.

7. كشفت بعض الأبحاث الطبية أن الذرة يساهم فى مكافحة سرطان القولون.

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