لجنة التحقيق: عمليات البحث عن حطام الطائرة المنكوبة ما زالت مستمرة

صرحت مصادر بلجنة تحقيقات الطائرة المنكوبة، أن عمليات البحث ما زالت مستمرة لرسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر الأبيض المتوسط بمشاركة السفينةLethbridge John المؤجرة من الحكومة المصرية.

وأضافت المصادر، أنه تم تحرير وحدات الذاكرة من الجهازين بمعامل الإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدنى تمهيدا للبدء فى مرحلة التجفيف والتى تمت فى مركز البحوث الفنية للقوات المسلحة بواسطة أفران التجفيف.

واشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا اختبارات كهربائية لوحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين على أن يعقبها مرحلة تفريغ المعلومات.

وكانت لجنة التحقيق فى حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، طراز إيرباص 320 أثناء رحلتها رقم 804 من باريس إلى القاهرة، قد بدأت أمس السبت، فى فحص الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين تم العثور عليهما بعد ٤ أسابيع من وقت وقوع الحادث.

- لجنة التحقيق: بدء فحص جهازى مسجل محادثات الكابينة للطائرة المنكوبة