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إخلاء سبيل قيادات "التعليم" المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية عدا واحد

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إخلاء سبيل قيادات "التعليم" المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية عدا واحد إخلاء سبيل قيادات "التعليم" المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية عدا واحد
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية ، إخلاء سبيل جميع قيادات وزارة التربية والتعليم بينهم رئيس المطبعة السرية بالوزارة، والمتهمون فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة ، بضمان وظائفهم ، عدا متهم واحد تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو المسئول عن استخراج الصورة النهائية لورقة أسئلة الثانوية العامة بعد انتهاء اللجنة الفنية من إعدادها .

ودفع عصام السيد، محام 6 من قيادات وزارة التربية والتعليم ، أمام النيابة، أثناء نظر التجديد داخل غرفة المداولة، بأن القضية ليس بها أى دليل مادى ضدهم، والقضية كلها مبنية على الاحتمالات فقط ، مضيفا أن الشك يفسر دائما فى صالح المتهم .

كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث لا يخشى على المتهمين من الهرب أو محاولة التلاعب فى أوراق القضية وسير التحقيقات.

وحضر المتهمون باكراً فى حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس محكمة جنوب القاهرة، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لعرضهم على القاضى الجزئى لنظر تجديد حبسهم.

النيابة تنتظر تحريات الأمن قبل تجديد حبس قيادات التعليم فى تسريبات الثانوية
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