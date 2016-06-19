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تأًجيل محاكمة 131 من عناصر الإخوان فى أحداث عنف ببنى مزار لـ26 يونيو

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تأًجيل محاكمة 131 من عناصر الإخوان فى أحداث عنف ببنى مزار لـ26 يونيو تأًجيل محاكمة 131 من عناصر الإخوان فى أحداث عنف ببنى مزار لـ26 يونيو
أجلت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط محاكمة 131 متهما باقتحام وحرق محكمة بنى مزار شمال محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 26 من الشهر الجارى لاستكمال سماع باقى الشهود.

واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات فى اقتحام وحرق محكمة بنى مزار وحرق منازل مملوكة لأقباط، ومحاولة اقتحام إحدى الكنائس، إبان أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على حرق منشآت عامة وقضائية، ومحاولة تخريب دور عبادة وحرق ممتلكات خاصة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوة الى التظاهر ضد مؤسسات الدولة والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.


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