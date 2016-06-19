مقتل 14 مسلحًا فى عملية عسكرية للجيش الجزائري بولاية المدية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد أن الجيش قتل 14 مسلحا فى عملية عسكرية بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وقتل هؤلاء فى منطقة جبلية بمنطقة المدية فى كمين نصبه جنود قاموا أيضا بمصادرة أسلحة وذخائر وحزام ناسف، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ بداية العملية فى التاسع من يونيو، قتل 17 مسلحا فيما اعتقل الجنود أربعة آخرين، وفق السلطات. ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع تعليقا على العملية العسكرية بالمدية إنها "تنم عن التقيد الصارم بتوجيهات وتعليمات القيادة العليا، التى تحرص دوما على التذكير بضرورة بذل كل الجهود والتحلى بالصرامة واليقظة والإصرار الدائمين فى القضاء على آفة الارهاب ودحرها".

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية "إرهابي" على الذى حملوا السلاح فى بداية التسعينات لإسقاط النظام، ما تسبب بحرب أهلية اسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تشمل القتلى الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية فى 2006.