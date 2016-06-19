أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 14 مسلحًا فى عملية عسكرية للجيش الجزائري بولاية المدية

Google+ Print
مقتل 14 مسلحًا فى عملية عسكرية للجيش الجزائري بولاية المدية مقتل 14 مسلحًا فى عملية عسكرية للجيش الجزائري بولاية المدية
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد أن الجيش قتل 14 مسلحا فى عملية عسكرية بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وقتل هؤلاء فى منطقة جبلية بمنطقة المدية فى كمين نصبه جنود قاموا أيضا بمصادرة أسلحة وذخائر وحزام ناسف، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ بداية العملية فى التاسع من يونيو، قتل 17 مسلحا فيما اعتقل الجنود أربعة آخرين، وفق السلطات. ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع تعليقا على العملية العسكرية بالمدية إنها "تنم عن التقيد الصارم بتوجيهات وتعليمات القيادة العليا، التى تحرص دوما على التذكير بضرورة بذل كل الجهود والتحلى بالصرامة واليقظة والإصرار الدائمين فى القضاء على آفة الارهاب ودحرها".

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية "إرهابي" على الذى حملوا السلاح فى بداية التسعينات لإسقاط النظام، ما تسبب بحرب أهلية اسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تشمل القتلى الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية فى 2006.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365