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إصابة 3 أشخاص وضبط 12 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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إصابة 3 أشخاص وضبط 12 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف إصابة 3 أشخاص وضبط 12 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
أصيب 3 أشخاص وألقت قوات الأمن القبض على 12 آخرين، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف .

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مركز شرطة الواسطى ، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى إلى القرية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، التى نتج عنها 3 مصابين بجروح، وضبط 12 من الطرفين .

ودلت التحريات الأولية على نشوب مشاجرة بين العائلتين بعدما اعترض أحد الأشخاص على مرور شاب بدراجته البخارية من أمام أحد أفراد الطرف الآخر ، لتتحول المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالطوب والشوم.


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