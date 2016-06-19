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إصابة أمين شرطة سقط من سلم الإطفاء أثناء السيطرة على حريق بالأقصر

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إصابة أمين شرطة سقط من سلم الإطفاء أثناء السيطرة على حريق بالأقصر إصابة أمين شرطة سقط من سلم الإطفاء أثناء السيطرة على حريق بالأقصر
نشب حريق في شقة سكنية بمنطقة جسر السيالة بإسنا جنوب محافظة الأقصر، وأثناء الإطفاء سقط أمين شرطة من أعلى سلم الحماية المدنية وأصيب بجروح وكدمات، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران في شقة سكنية بمنطقة جسر السيالة بإسنا جنوب محافظة الأقصر، فانتقلت على الفور 4 سيارات من قوات الحماية المدنية بإسنا.

وأثناء السيطرة على الحريق سقط أمين شرطة من قوة الحماية المدنية من أعلى السلم، وأصيب بجروح قطعية وكدمات، وتم نقله إلى مستشفى إسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.


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