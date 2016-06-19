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المنتخب لـ كلام في الجون: الشناوي يجعلنا نشعر بالاستقرار في مركز حراسة المرمى

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المنتخب لـ كلام في الجون: الشناوي يجعلنا نشعر بالاستقرار في مركز حراسة المرمى المنتخب لـ كلام في الجون: الشناوي يجعلنا نشعر بالاستقرار في مركز حراسة المرمى

ألمح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب إلى أن أحمد الشناوي هو الحارس الأول للفريق رغم منافسة شريف إكرامي وعصام الحضري.

ويتنافس الثلاثي على اللعب أساسيا في صفوف الفراعنة قبل أشهر من انطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018 ونهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال ناجي في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون "من يملك الموهبة تظهر أهميته سريعا، فقد لعب الشناوي بثبات وظهر بشكل جيد بعد أن نال وقتا كافيا من أجل العودة للملاعب بعد الإصابة".

وغاب الشناوي عن ناديه ومنتخب بلاده في الشهرين الأخيرين بسبب الإصابة قبل أن يلعب أول مباراة مع فريقه ضد إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا الأحد.

وأضاف "أداء الشناوي يجعلنا نشعر بالاستقرار في مركز حراسة المرمى بمنتخب مصر".

وأوضح مدرب حراس أن الدوري المصري ظهر فيه أكثر من حارس مرمى جيد مؤخرا.

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فيديو اليوم السابع

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