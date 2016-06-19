الاتحاد يعلن تجديد عقد مختار مختار لمدة موسم.. ومزايدة للرعاية

أعلن جاسر منير مدير عام الاتحاد السكندري عن تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لمدة موسم.

وجاء مختار بعد الثنائي الأجنبي ملادينوف وليونيل بونتس الذان رحلا بسبب سوء النتائج، ونجح في الفوز بخمس مباريات وتعادل واحدة وخسر مثلها.

وقال جاسر منير لـFilGoal.com يوم الأحد: "تم تجديد تعاقد مختار مختار لمدة موسم للحفاظ على استقرار الفريق".

ومن جهة أخرى، بدأ الاتحاد السكندري في الخطوات الأولى للبحث عن راعي جديد لزعيم الثغر بعد انتهاء تعاقده مع شركة بيرزنتيشن.

وتعاقد الاتحاد مع بريزنتيشن لمدة عامين كرعاية وثلاثة أعوام لحقوق البث.

وأضاف جاسر منير "انتهى تعاقد الرعاية مع بريزنتيشن وسنقوم بطرح مزايدة للاستقرار على راع جديد لنادي الاتحاد".

وتابع "التعاقد يمنح الأولوية لبريزنتيشن في حالة تساوي العروض لكن مسؤولي بريزنتيشن طلبوا منّا فتح مزايدة جديدة لتكون لمدة ثلاث سنوات".