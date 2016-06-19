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مصدر أمنى ينفى الاعتداء على عضو حزب الدستور داخل قسم شرطة بولاق الدكرور

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مصدر أمنى ينفى الاعتداء على عضو حزب الدستور داخل قسم شرطة بولاق الدكرور مصدر أمنى ينفى الاعتداء على عضو حزب الدستور داخل قسم شرطة بولاق الدكرور
قال مصدر بمديرية أمن الجيزة إن حمدى قشطة عضو حزب الدستور تم ترحيلة عقب القبض عليه وصدور أمر من النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق الى السجن المركزى الموجود فى منطقة الكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ومن ثم لم يتواجد فى حجز قسم شرطة بولاق الدكرور حتى يتعرض للتعذيب والإهانة .

وأضاف المصدر أن ما أثير حول الاعتداء على قشطة من قبل ضابط بقسم شرطة بولاق الدكرور عار تمام من الصحة.

وكان خالد داود القيادى بحزب الدستور، أعلن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إدانة الحزب للانتهاكات التى شكى منها عضو الحزب حمدى قشطة فى رسالة من داخل محبسة، وأكد دعم الحزب لمطلب قشطة بفتح تحقيق عاجل حول الاعتداء عليه داخل قسم بولاق الدكرور .
>وأضاف داود أن الحزب سيتوجه للمجلس القومى لحقوق الانسان للمطالبة بالتحقيق فيما جاء بالرسالة، مشيراً إلى أن الحزب يرى ذلك جزء من الانتهاكات التى يتعرض لها الشباب المحتجزين على ذمة قضية التظاهر فى 15 ابريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين و ، كما أن الحزب يرى معاقبة قشطة على شكواه السابقة من سوء الأوضاع داخل السجن.
>وكان حزب الدستور أصدر بيان تضمن نص رسالة حمدى قشطة عضو الحزب المحتجز على ذمة قضية التظاهر فى 15 ابريل روى خلالها تفاصيل الاعتداء عليه داخل قسم بولاق الدكرور من قبل الملازم اول عماد عفيفى .
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"الدستور" يشكو لـ "حقوق الإنسان" الاعتداء على عضو الحزب المحتجز بقسم بولاق

http://www.youm7.com/story/2016/6/19/الدستور-يشكو-لـ-حقوق-الإنسان-الاعتداء-على-عضو-الحزب-المحتجز-/2768443#

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