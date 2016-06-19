اخبار فلسطين اليوم.. المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان مقدسيين "إن عددا من المستوطنين حاول أداء طقوس تلمودية فى الأقصى، إلا أن هتافات التكبير الاحتجاجية التى صدحت بها حناجر مصلين حالت دون ذلك". ويتواجد فى الأقصى عدد كبير من المصلين الذين ينتشرون فى مصليات ومرافق المسجد المبارك، ويتعبدون فيه بصلوات وتلاوة الذكر الحكيم، والاستماع إلى دروس الوعظ والإرشاد الدينية والاجتماعية، فيما تشهد أسواق القدس القديمة التاريخية حركة تجارية نشطة بفعل التوافد الكبير والمتواصل على الأقصى على مدار الساعة.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على توفير تمويل إضافى بقيمة ثمانية عشر مليون دولار للمشروعات الاستيطانية فى الضفة الغربية. وقال ديفيد كيز الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه تم التصديق على التمويل اليوم الأحد.

وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو إن التمويل يهدف إلى دعم المشروعات التجارية الصغيرة وتشجيع السياحة وتعزيز الأمن، ويأتى فى أعقاب أشهر من الهجمات الفلسطينية التى استهدفت المدنيين والجنود الإسرائيليين. ويعيش نحو 600 ألف فى مستوطنات أقيمت فى الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراض احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتستنكر معظم دول العالم إقامة مشروعات استيطانية فوق تلك الأراضى وتعتبرها غير مشروعة، وتواجه إسرائيل انتقادات قوية بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية التوسع فى تلك المستوطنات. وهاجم نواب المعارضة القرار وقالوا إنه بدلا من بذل الجهود لتعزيز المحيط الخارجى لإسرائيل، تهدر الحكومة الأموال على مؤسسة تقوض أمن إسرائيل ومكانتها الدولية.

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