أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مستشار سابق بالنقد الدولي: 96% حجم الدين العام المحلي من إجمالى الناتج القومي‎

Google+ Print
مستشار سابق بالنقد الدولي: 96% حجم الدين العام المحلي من إجمالى الناتج القومي‎ مستشار سابق بالنقد الدولي: 96% حجم الدين العام المحلي من إجمالى الناتج القومي‎

صندوق النقد الدولي

وصف مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، توجيه الرئاسة للحكومة بعدم التوقيع على قروض أجنبية لا تستطيع تلك الوزارات سداداها أو الوفاء بها بالقرار الحكيم الذي يهدف لضمان بقاء فى الحدود الآمنة من عمليات الاقتراض.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك بعض الوزارات لديها مشروعات تريد تمويلها عبر مكون أجنبي تحتاج لاستيراد المكون الأجنبي من الخارج مع عدم وضع دراسات محددة لسداد تلك الأموال، مشيرا إلى ان وزارة التعاون الدولي مهمتها التواصل مع الصناديق الدولية لتوفير ذلك الدعم.

وأكد الفقي أن الدين الخارجي لمصر ما زال فى الحدود الآمنة لأنه يبلغ ما بين 15:16% من الناتج المحلى والمشكلة الوحيدة فى الدين العام المحلي الذى تفاقم ووصل الى 96% من اجمالى الناتج المحلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر