مستشار سابق بالنقد الدولي: 96% حجم الدين العام المحلي من إجمالى الناتج القومي‎

وصف مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، توجيه الرئاسة للحكومة بعدم التوقيع على قروض أجنبية لا تستطيع تلك الوزارات سداداها أو الوفاء بها بالقرار الحكيم الذي يهدف لضمان بقاء مصر فى الحدود الآمنة من عمليات الاقتراض.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك بعض الوزارات لديها مشروعات تريد تمويلها عبر مكون أجنبي تحتاج لاستيراد المكون الأجنبي من الخارج مع عدم وضع دراسات محددة لسداد تلك الأموال، مشيرا إلى ان وزارة التعاون الدولي مهمتها التواصل مع الصناديق الدولية لتوفير ذلك الدعم.

وأكد الفقي أن الدين الخارجي لمصر ما زال فى الحدود الآمنة لأنه يبلغ ما بين 15:16% من الناتج المحلى والمشكلة الوحيدة فى الدين العام المحلي الذى تفاقم ووصل الى 96% من اجمالى الناتج المحلي.