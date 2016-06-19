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المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى”داعش” منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية إلى 352

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المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى”داعش” منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية إلى 352 المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى”داعش” منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية إلى 352

أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره العاصمة البريطانية لندن- ارتفع عدد عناصر “داعش” الذين قتلوا منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية نهاية شهر مايو الماضي إلى 352 بينما سقط 41 من عناصر القوة المهاجمة في الاشتباكات.

وأضاف المرصد -حسبما أفاد راديو سوا الأمريكي اليوم الأحد- أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت تقدمها في “منبج” في إطار عملية عسكرية بدأتها قبل عدة أسابيع لاستعادتها من قبضة تنظيم “داعش”، وأصبحت على بعد نحو كيلومترين من مركز المدينة الواقعة شمال سوريا.

وأوضح المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين قرب منطقة العريمة غرب المدينة، تخللها تفجير داعش سيارة ملغومة في المنطقة، فيما دكت مقاتلات التحالف الدولي مواقع للتنظيم.

وذكر المرصد أن “داعش” لغم عددا من المنازل عند الأطراف الشمالية الشرقية لقرية الكاوكلي، لمنع قوات سوريا الديمقراطية من تعزيز سيطرتها على طريق منبج -الباب – حلب الاستراتيجي.

أ ش أ

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