أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 10 طن بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية معدة للتهريب ببورسعيد

Google+ Print
ضبط 10 طن بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية معدة للتهريب ببورسعيد ضبط 10 طن بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية معدة للتهريب ببورسعيد

بضائع_أرشيفية

ضبطت مديرية أمن بورسعيد، كميات كبيرة، من الملابس الجاهزة، في ضوء جهودها، معاونة الأجهزة المعنية، لمكافحة تهريب البضائع الأجنبية الصنع، والغير خالصة الرسوم الجمركية، و ضبط العناصر المشهور عنها القيام بتهريب تلك البضائع.

حيث توصلت، تحريات ضباط قسم شرطة ، بمديرية أمن بورسعيد، إلى قيام بعض التجار، بإعداد كميات كبيرة من البضائع الأجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، ومجهولة المصدر تمهيدًا، لمحاولة تهريبها خارج الدائرة الجمركية .

وتم إعداد مأمورية مكبرة، بإشراف اللوا محمود الديب، مساعد وزير الداخلية، ومدير ،من بورسعيد، حيث تمكن ضباط قسم شرطة التموين، بالاشتراك مع ضباط مباحث، قسم الضواحي، من ضبط كل من :

1- المدعو فتحي سعد محمد سعد، مقيم بالقنطرة غرب، الإسماعيلية ، وبحيازته ( 3 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، ومجهولة المصدر معدة للتهريب، بالمخزن الخاص به، والكائن فى  حي مبارك دائرة قسم الضواحي .

2- المدعو فرج سليمان سليمان سالم، مقيم بالقنطرة غرب،الإسماعيلية ، وبحيازته ( 3 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، و مجهولة المصدر، ومعدة للتهريب، بالمخزن الخاص به، والكائن حي مبارك، دائرة قسم الضواحي حيث، تحرر المحضر رقم 3357 /2016 جنح الضواحي .

3- المدعو محمد محروس صالح عبد العال، والمقيم بدائرة قسم الضواحي، لحيازته ( 4 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، مجهولة المصدر، ومعدة للتهريب بالمخزن الخاص به والكائن حي مبارك، دائرة قسم الضواحي ، و قدرت إجمالى المضبوطات بحوالى ( 10 طن ) .
> حيث وجه، اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخليه ومدير أمن بورسعيد، بالتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة، مع التوجيه بإستمرار تلك الحملات، لمكافحة جرائم التهريب، وتخزين البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه