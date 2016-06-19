ضبط 10 طن بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية معدة للتهريب ببورسعيد

ضبطت مديرية أمن بورسعيد، كميات كبيرة، من الملابس الجاهزة، في ضوء جهودها، معاونة الأجهزة المعنية، لمكافحة تهريب البضائع الأجنبية الصنع، والغير خالصة الرسوم الجمركية، و ضبط العناصر المشهور عنها القيام بتهريب تلك البضائع.

حيث توصلت، تحريات ضباط قسم شرطة التموين، بمديرية أمن بورسعيد، إلى قيام بعض التجار، بإعداد كميات كبيرة من البضائع الأجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، ومجهولة المصدر تمهيدًا، لمحاولة تهريبها خارج الدائرة الجمركية .

وتم إعداد مأمورية مكبرة، بإشراف اللوا محمود الديب، مساعد وزير الداخلية، ومدير ،من بورسعيد، حيث تمكن ضباط قسم شرطة التموين، بالاشتراك مع ضباط مباحث، قسم الضواحي، من ضبط كل من :

1- المدعو فتحي سعد محمد سعد، مقيم بالقنطرة غرب، الإسماعيلية ، وبحيازته ( 3 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، ومجهولة المصدر معدة للتهريب، بالمخزن الخاص به، والكائن فى حي مبارك دائرة قسم الضواحي .

2- المدعو فرج سليمان سليمان سالم، مقيم بالقنطرة غرب،الإسماعيلية ، وبحيازته ( 3 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، و مجهولة المصدر، ومعدة للتهريب، بالمخزن الخاص به، والكائن حي مبارك، دائرة قسم الضواحي حيث، تحرر المحضر رقم 3357 /2016 جنح الضواحي .

3- المدعو محمد محروس صالح عبد العال، والمقيم بدائرة قسم الضواحي، لحيازته ( 4 طن )، ملابس أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، مجهولة المصدر، ومعدة للتهريب بالمخزن الخاص به والكائن حي مبارك، دائرة قسم الضواحي ، و قدرت إجمالى المضبوطات بحوالى ( 10 طن ) .

> حيث وجه، اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخليه ومدير أمن بورسعيد، بالتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة، مع التوجيه بإستمرار تلك الحملات، لمكافحة جرائم التهريب، وتخزين البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية .