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حبس عاطل حاول التعدى على سيارة محافظ البحر الأحمر بـ"حديدة"

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حبس عاطل حاول التعدى على سيارة محافظ البحر الأحمر بـ"حديدة" حبس عاطل حاول التعدى على سيارة محافظ البحر الأحمر بـ"حديدة"
قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد محاولته التعدى على سيارة محافظ البحر الأحمر، أثناء خروج المحافظ من ديوان عام المحافظة، متوجها لاستراحته، بعد فشل العاطل فى مقابلته لعرض بعض الطلبات عليه.

كانت قد أخطرت القوة المنوطة بتأمين موكب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بإلقاء القبض على عاطل يدعى "أحمد م أ" يبلغ من العمر 38 عاما يقيم خلف شارع كنيسة الغردقة، أثناء قيامه بالتعدى على سيارة المحافظ أثناء توجهه من الديوان العام لاستراحته، وكانت بحوزته قطعة خشبية وأخرى حديد.

كما تبين أن العاطل فشل فى مقابلة المحافظ أكثر من مرة لحصوله على وظيفة ووحدة سكنية، وتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة، وحرر المحضر رقم 5564 جنح ثان الغردقة، وتم إحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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