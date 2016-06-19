وفاة فلسطينى أصيب برصاص جيش الاحتلال فى الضفة الغربية

وفى فلسطينى كان أصيب بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مايو، اليوم الأحد، فى مستشفى الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب المستشفى.

وكان عارف جرادات (22 عاما) اصيب فى ظهره خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين فى الرابع من مايو فى قرية سعير حيث كان يقيم جنوب الضفة الغربية. وكان نقل إلى مستشفى الخليل إثر إصابته.

وتشهد الأراضى الفلسطينية والقدس، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 208 فلسطينيين و32 إسرائيليا وأميركيين اثنين واريترى وسودانى منذ الأول من أكتوبر وفقا لتعداد لفرانس برس.