مشاهد تدخين الفنانين فى المسلسلات يدفع الشباب والأطفال نحو السجائر

أوضحت الأرقام الصادمة عن عدد المدخنين فى مصر التى صدرت فى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين منذ عدة أيام، عن حجم المشكلة التى تنتشر بشكل كبير، حيث أشارت إلى أن خمس الشعب المصرى من المدخنين، 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة.

وبعد البحث عن أسباب انتشار عادة التدخين بهذه الصورة أشارت النتائج بأصابع الاتهام إلى الأعمال الدرامية والسينمائية والإعلانات، وهو ما جعل العديد من مؤسسات المجتمع المدنى تنسق فيما بينهم لرصد كم المخالفات التى تدعو لانتشار التدخين من خلال الأعمال الدرامية والإعلانات التى تقدم خلال شهر رمضان.

وصرح الدكتور "وائل صفوت" مسئول اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، لـ"اليوم السابع"، قائلا: "قررنا التصدى لمواجهة منتجات التبغ التى تقوم بالإعلان عبر حلقات الدراما التليفزيونية والتى تذاع فى شهر رمضان، والتى تستهدف الشباب والأطفال عن طريق الإبلاغ عنها للجهات الرسمية، خاصة بعد فتح إمكانية الإبلاغ عبر التليفون لجهاز حماية المستهلك".

وأضاف د. وائل: "قمنا بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن بعض المشاهد التى تذاع فى المسلسلات والإعلانات وأفيشات المسلسلات فى الطرق وفوق الكبارى والتى تدعو للترويج للتدخين بطريقة غير مباشرة، فهو منافٍ للقانون المصرى رقم 85 لسنة 2002 الذى يمنع الدعاية والإعلان والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن منتجات التبغ".

وأوضح الدكتور "صفوت" أن كل الدراسات الدولية والمحلية أكدت أن مشاهد تدخين أبطال الدراما يزيد من تقبل سلوك التدخين ويشجع الشباب والأطفال على البدء فى ممارسة هذا السلوك ثم إدمانه، ويصعب من إقلاعهم عنها، وهو ما دعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومعها عدد من الوزارات والهيئات المعنية لتبنى إصدار وثيقة تستهدف التزام صناع الدراما بالحد من مشاهد التدخين والإدمان، ونشر تحذيرات وتوعية مضادة فى الأعمال الدرامية، وهى الوثيقة التى أيدها عدد كبير من النقابات والفنانين والمنظمات المحلية والدولية، وأكدت المشاركة فى تنفيذ بنودها وآليات تنفيذها.

وفى نفس الإطار قامت مؤسسة "صحة مصر" بمراسلة غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع من أجل إلزام القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية لتنفيذ بنود الوثيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات التى من شأنها أن تحمى صحة الشباب والأطفال والمجتمع المصرى، وتقلل من الهدر الاقتصادى للصرف على شراء منتجات التبغ وعلاج الأمراض التى يتسبب فيها.

وأشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك عددا من المشاهد التى نراها يوميا تدعو للتدخين ونحاول بكل الطرق مراقبتها ومنعها، ونحتاج إلى ترابط الجميع ليتقدموا إلينا بشكاوى عبر رقم تليفون 19588 للجهاز، ويحدد فيها الإعلان أو مشهد العمل الدرامى الذى يدعو لنشر الإدمان أو التدخين للسيطرة على مثل هذه الأفعال التى تزيد كل عام من عدد المدخنين والمرضى وتهدد حياتهم.

وأكد اللواء "عاطف" إلى أن هناك بلاغات تقدمت له بعدد من المشاهد الدرامية تنشر فكرة التدخين وإدمان المخدرات، ونحن بدورنا نقوم بدراسة صحة هذه البلاغات والتقدم بدعاوى قضائية ضد صناع العمل الدرامى أو الإعلان لوقف بث هذه المشاهد مرة أخرى.

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