إحالة أمين شرطة للجنايات بعد ضبطه وبحوزته كمية من المخدرات بالغردقة

أحالت النيابة العامة بالبحر الأحمر برئاسة المستشار إسلام رمضان، أمين شرطة، تابع لشرطة السياحة بالأقصر، لمحكمة الجنايات بعد ضبطه بكمين الغردقة الجنوبية "كمين المطار" وبحوزته كمية من المواد المخدرة "حشيش وأقراص مخدرة" واتهامه بالاتجار فيها.

وكانت القوة الأمنية المعينة لتأمين كمين الغردقة الجنوبى "كمين المطار" قد اشتبهت فى المتهم خلال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

وبالتعرف على بياناته تبين أنه يعمل أمين شرطة بشرطة السياحة بالأقصر، وأنه كان فى زيارة للغردقة، وتم تحريز المضبوطات، وقررت النيابة حبسه، وتم تجديد حبسه لأكثر من مرة، حتى تمت إحالته للمحاكمة الجنائية، لاتجاره فى المواد المخدرة.

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