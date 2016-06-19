1.1 مليار جنيه استثمارات جديدة فى شركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط للنقل البحرى

أكد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن القابضة تستهدف استمرار الشركات التابعة في ضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة، وذلك استكمالاً لأعمال تطوير محطات تداول الحاويات من تعميق وتدعيم الأرصفة، وكذا إحلال وتجديد وسائل الإنتاج من أوناش عملاقة بشركات النقل البحرى، وسيارات ركوب لتطوير أسطول شركات نقل الركاب وتطوير فروع البيع محلياً وخارجياً بشركات التجارة الخارجية.

وأضاف يوسف لـ" اليوم السابع" أن جملة الاستثمارات المستهدفة خلال عام الموازنة المقبل تبلغ نحو 1.154 مليار جنيه وتتضمن استمرار تنفيذ خطط إحلال وتجديد للمعدات، وتعميق الأرصفة بشركات الحاويات باستثمارات قدرها 409 ملايين جنيه يتم تمويلها ذاتيا.

وحول المشروعات الاستثمارية الجديدة أشار اللواء محمد يوسف إلى أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفذ مشروع تدعيم وتعميق المحطة الحالية غرب بورسعيد، حيث انتهت الشركة من تطوير المحطة الحالية لها بميناء غرب بورسعيد من خلال تنفيذ مشروع لتدعيم وتعميق الأرصفة بعمق حتى 17 مترا، وذلك لاستقبال السفن العملاقة من الأجيال الحديثة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر مارس 2015 ، وبلغت تكلفة المشروع الاجمالية 117 مليون جنيه، ويتزامن مع هذا المشروع تأهيل الساحة الخلفية الممنوحة للشركة مـن القوات المسلحة بمساحة 172 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية بنحو 156 مليون جنيه مما سيساهم فى رفع طاقة تداول الحاويات بحوالى 500 ألف حاوية لتصل الطاقة الاجمالية للمحطة الى 1,5 مليون حاويا سنويا .

وأضاف محمد يوسف أن شركة بورسعيد قامت بتجديد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء محطة حاويات CT2 بميناء شرق بورسعيد استعداد للتقدم للمزايدة في حالة إعادة الطرح مرة أخرى.

وحول مشروعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نوه رئيس القابضة أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قامت بالتقدم للمزايدة التى أعلنت عنها وزارة النقل بتاريخ 29/3/2014، والخاصة بمشروع انشاء وتجهيز محطة حاويات CT3 برصيف 100 بميناء الدخيلة حـيث تبلــغ التكلفة المقدرة للمشـروع في حــدود 600 مليون دولار وطول الرصيف 1300 م وبعمق 17 متر، إلا أن هيئة ميناء الاسكندرية أخطرت الشركة بإلغاء المزايدة – وتنوى الشركة إعادة التقدم للدخول بالمزايدة حال إعادة طرحها مرة أخرى أو الدخول فى شراكة مع شركات الحاويات التابعة و هيئة ميناء الاسكندرية وأطراف أخرى من مشغلى الموانى أو مديرى المحطات العالمية لإنشاء شركة لإدارة المحطة .

كما تقوم الشركة بتنفيذ تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة الشركة بميناء الدخيلة ليصل إلى عمق 17 مترا حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة، وبما يسهم فى زيادة حجم التداول ، وبالتالى زيادة العائد كما تسعى الشركة لزيادة طول الرصيف 96/1 بميناء الدخيلة بنحو 400 متر ليصل طول الاجمالى 1500 متر .

وفيما يتعلق بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قال اللواء محمد يوسف إنه جارى التفاوض للحصول على موافقة وزارة النقل لتنفيذ مشروع تعميق وتدعيم أرصفة المحطة الحالية أرقام(1 ، 2 ،3 ، 4 ) ليصل العمق أمام الأرصفة إلى 17 مترا، وذلك لاستقبال السفن العملاقة من الأجيال الحديثة ولضمان استمرارية الشركة وتحقيق قدرتها على المنافسة.

لافتا إلى أنه تشير نتائج دراسة الجدوى التي أعدها مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحري في هذا الشأن إلى أنه في حالة تعميق أرصفة محطة الحاويات فإن أعداد الحاويات المتوقع تداولها بالمحطة يمكن أن يصل إلى حوالي 1,3 مليون حاوية عام 2021، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 800 مليون جنيه ويبلغ معدل العائد 19%.

- رئيس القابضة للنقل لـ"اليوم السابع": 6.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المقبل.. محمد يوسف: 1.6 مليار أرباحا بزيادة 44% عن العام الماضى.. ويؤكد: تحقيق أعلى معدل عائد على الأصول المستثمرة