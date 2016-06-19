لجنة تحقيق الطائرة المنكوبة: إجراء اختبارات لذاكرة الصندوقين الأسودين

صرحت مصادر بلجنة تحقيقات طائرة باريس المنكوبة، بأنه جارى عمل اختبارات كهربائية لوحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين الأسودين للطائرة على أن يعقبها مرحلة تفريغ المعلومات.

وأشارت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن السفينة Lethbridge John المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة فى أعمال البحث عن حطام الطائرة، مستمرة فى عملها برسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر الأبيض المتوسط.

وكانت لجنة التحقيق فى حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، طراز إيرباص 320 أثناء رحلتها رقم 804 من باريس إلى القاهرة، قد بدأت أمس السبت، فى فحص الصندوقين الأسودين للطائرة، اللذين تم العثور عليهما بعد ٤ أسابيع من وقت وقوع الحادث.

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