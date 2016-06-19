قناة الأهلي - شركة مسك: حصلنا على حكم من التحكيم الدولي لصالحنا

أعلنت شركة مسك التابعة لشبكة ART حصولها على حكم من التحكيم الدولي لصالحها في قضية قناة الأهلي.

واندلعت الأزمة الخاصة بقناة الأهلي بعدما قررت شركة "مسك" تسريح معظم العاملين في القناة وإلغاء برامج الهواء مع الاكتفاء بالمواد الأرشيفية.

وعلى إثر ذلك، قرر النادي الأهلي فسخ التعاقد مع "مسك"، واتفق مع شركة "برزنتيشن" على إدارة القناة. لتتجه شركة مسك إلى التحكيم الدولي.

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها: "أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 18/6/2016 حكما لصالح شركة مسك والذي قضى بفسخ التعاقد بينها وبين شركة الأهلي والنادي الأهلي لثبوت الإخلال التعاقدي الجوهري لكل منهما وبالتضامن فيما بينهما".

"كما قضى الحكم بأحقية شركة مسك في الامتناع عن تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقود منذ تاريخ الإخلال التعاقدي من شركة الأهلي والنادي الأهلي وحتى تاريخ الحكم".

"وتعويض شركة مسك عن كافة التكاليف والمصروفات منذ بدء إدارة القناة وحتى صدور الحكم وكذلك تعويضها عن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة بعد تقدير هذه المبالغ بمعرفة خبير حسابي".

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