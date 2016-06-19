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بالصور: إيداع الزعيم عادل امام السجن .. اليوم

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الأحد 19-06-2016 14:56

يرتدي الزعيم عادل امام البدلة الزرقاء المميزة لنزلاء السجون المصرية اليوم، ضمن أحداث مسلسله الجديد "مأمون وشركاه" بعدما يصر على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، رغم صدور حكم قضائي نهائي، وتنتقل الأحداث طوال الحلقات المقبلة لرصد رحلة الزعيم بين جنبات السجن، في إطار مشوق حيث سيعيد ترتيب وجبات النزلاء بعدما يكتشف أن هناك تبذير خلف الزنزانة.

الزعيم عادل امام المعروف بتكتمه الشديد لأحداث أعماله الفنية كشف بنفسه عن أول صورة سيلفي التقطها أثناء تصوير مشاهده بالسجن، ضمن أحداث المسلسل، ولكنه رفض الرد على أسئلة جمهوره حول هل سيخرج من عالم السجن متخلياً عن بخله الشديد أم لا، كما رفض تأكيد رفع أولاده قضية حجر عليه للحصول على أمواله المقدرة بمليار جنيه مصري وتجاهل أكثر من 1100 تعليق من جمهوره.

يشار أن مسلسل "مأمون وشركاه" من بطولة لبلبة، مصطفى فهمي، ، خالد سليم، ريم مصطفى، تامر هجرس، خالد سرحان، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد، تميم عبده، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام وإنتاج شركة سينرجي, ويعرض المسلسل على قناة "mbc ".

 

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