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جهاز أصغر من عود الكبريت يعالج آلام أسفل الظهر بالوايرلس

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جهاز أصغر من عود الكبريت يعالج آلام أسفل الظهر بالوايرلس جهاز أصغر من عود الكبريت يعالج آلام أسفل الظهر بالوايرلس
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن أحدث صيحة لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة، باستخدام جهاز مبتكر أصغر من عود الثقاب، حيث يبلغ طوله 3 مم فقط، ولا يتجاوز سمكه 1.3 مم، ويعمل عن طريق تحفيز الأعصاب فى منطقة أسفل الظهر بعد زرعه داخلها.

وأشار التقرير إلى أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS صدقت مؤخرا على هذا الجهاز مؤخرا كى يستخدم داخل المملكة المتحدة، موضحا أنه يتم تثبيته فى المنطقة المستهدفة عن طريق حقنه باستخدام إبرة من نوع خاص خلال عملية بسيطة لا تتجاوز 10 دقائق، حيث يعمل على تشتيت الإشارات العصبية للألم، والتى تنطلق من الحبل الشوكى إلى المخ.

وأجريت تجربة إكلينيكية على حوالى 11 مريضا من المصابين بآلام أسفل الظهر، وكانت النتائج إيجابية، حيث أظهرت قدرة الجهاز على خفض آلام الظهر بشكل ملحوظ، وأضاف التقرير أن الجهاز الجديد يتفوق على الأجهزة التقليدية المتوفرة حاليا لأنه أصغر حجما منها، كما أنه لا يحتاج إلى أسلاك ويعمل عن طريق الوايرلس. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Pain Medicine" خلال شهر يونيو الحالى.


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