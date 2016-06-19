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"مارتن كوبلر" يشدد على ضرورة توحيد قيادات للجيش الليبي

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"مارتن كوبلر" يشدد على ضرورة توحيد قيادات للجيش الليبي "مارتن كوبلر" يشدد على ضرورة توحيد قيادات للجيش الليبي
شدد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، على ضرورة العمل على «قيادة موحدة» للجيش الليبى بشكل أساسى تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، حتى يمكن لليبيا التغلب على الإرهاب.

وقال كوبلر عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، «العمل على قيادة موحدة للجيش الليبى تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسى أساسي، عبر جيش موحد ومجهز بشكل جيد تستطيع ليبيا التغلب على الإرهاب».

وبين المبعوث الأممى أنه بإمكان ليبيا التقدم إلى الأمام عبر خطوات حازمة من قبل الدعائم الثلاثة للاتفاق السياسى الليبي، وهى تلك الممثلة فى المجلس الرئاسى ومجلس النواب ومجلس للدولة.
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