وزير الخارجية يستقبل الأسرة السورية التي نجح الفنان محمد صبحى فى لم شملها

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد أعضاء الأسرة السورية، التي نجح الفنان محمد صبحي في لم شملها من خلال برنامجه التلفزيوني ” مفيش مشكلة خالص” وذلك خلال إفطار أقيم بمقر الخارجية.

وحضر اللقاء الفنان محمد صبحي، وعدد من الفنانين المشاركين في البرنامج التلفزيوني، إلى جانب الفنان السوري جمال سليمان.

وكان الفنان محمد صبحي، نجح فى مبادرة إنسانية فى لم شمل أسرة سورية بعد أن انقطعت بهم سبل التواصل واللقاء على مدار سنوات واستطاع الحصول على تأشيرة لجدة وأختها، وأتى بهم إلى مصر للانضمام إلى ابنتها وحفيدتها.

أ ش أ