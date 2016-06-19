أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الخارجية يستقبل الأسرة السورية التي نجح الفنان محمد صبحى فى لم شملها

Google+ Print
وزير الخارجية يستقبل الأسرة السورية التي نجح الفنان محمد صبحى فى لم شملها وزير الخارجية يستقبل الأسرة السورية التي نجح الفنان محمد صبحى فى لم شملها

جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد أعضاء الأسرة السورية، التي نجح الفنان محمد صبحي في لم شملها من خلال برنامجه التلفزيوني ” مفيش مشكلة خالص” وذلك خلال إفطار أقيم بمقر الخارجية.

وحضر اللقاء الفنان محمد صبحي، وعدد من الفنانين المشاركين في البرنامج التلفزيوني، إلى جانب الفنان السوري جمال سليمان.

وكان الفنان محمد صبحي، نجح فى مبادرة إنسانية فى لم شمل أسرة سورية بعد أن انقطعت بهم سبل التواصل واللقاء على مدار سنوات واستطاع الحصول على تأشيرة لجدة وأختها، وأتى بهم إلى للانضمام إلى ابنتها وحفيدتها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي