الممثلة اليابانية أوتاكى شينوبو تزور الأقصر

زارت مدينة الأقصر، الممثلة اليابانية الشهيرة أوتاكى شينوبو، Ms.Otake shinobu، وقضت يومًا فى صحبة ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

وقال الخبير السياحى المصرى محمد عثمان، منظم رحلة Ms.Otake shinobu للأقصر، إن زيارتها للأقصر تأتى فى إطار رحلة بدأتها بالعاصمة المصرية القاهرة، التى تعود لها مجددًا بعد زيارتها لآثار الأقصر.

وأشار عثمان، إلى أن الممثلة اليابانية الشهيرة، طلبت زيارة مقابر نبلاء الفراعنة، فى منطقتى الأشراف والعساسيف، والتى تشتهر بنقوشها ورسومها التى تصور الحياة اليومية فى مصر الفرعونية، وأكدت أنها قرأت كثيرًا عن تلك المقابر التى نحتت فى أحضان جبل القرنة التاريخى فى غرب الأقصر، وما تضمه من معالم توثق لحياة قدماء المصريين، ولبراعتهم فى مختلف الفنون والعلوم.

وتجتذب الآثار الفرعونية والمعابد الشاهقة فى الأقصر، أعين نجوم ومشاهير العالم الذين حرصوا على زيارتها وقضاء أيام بصحبة النيل وبرفقة ملوك وملكات الفراعنة العظام، مثل عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل والنجمة البريطانية كيت وينسلت خلال زيارتهم لآثار جنوب مصر.

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