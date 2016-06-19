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السكك الحديدية: وفاة سائق سيارة اقتحمت مزلقانا واصطدمت بقطار ركاب بالقبارى

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السكك الحديدية: وفاة سائق سيارة اقتحمت مزلقانا واصطدمت بقطار ركاب بالقبارى السكك الحديدية: وفاة سائق سيارة اقتحمت مزلقانا واصطدمت بقطار ركاب بالقبارى
اقتحمت سيارة اليوم مزلقان جنينة القبارى بخط سكة حديد مرسى مطروح، متزامنا مع قدوم قطار الركاب رقم 1209 القادم من مرسى مطروح إلى القاهرة، لتصطدم بالقطار، ما أدى إلى وفاة قائدها.

وقالت هيئة السكك الحديدية فى بيان لها إن مزلقان جنينة القبارى كان مغلقا وتعمل أجراسه وأنواره وبنظام حراسة المرور، مناشدة قائدى المركبات والمواطنين الحذر أثناء عبور المزلقانات واتباع التعليمات عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

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