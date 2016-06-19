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انضمام ممثل عن أمريكا دولة تصنيع محرك الطائرة المصرية المنكوبة للجنة التحقيق

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انضمام ممثل عن أمريكا دولة تصنيع محرك الطائرة المصرية المنكوبة للجنة التحقيق انضمام ممثل عن أمريكا دولة تصنيع محرك الطائرة المصرية المنكوبة للجنة التحقيق
صرحت مصادر بلجنة تحقيقات طائرة باريس المنكوبة، بأن اللجنة ضمت إلى صفوفها الممثل المعتمد للولايات المتحدة الأمريكية دولة صانع محرك الطائرة وأحد مستشاريه.

وأضافت المصادر إلى أنه تم تحرير وحدات الذاكرة من الجهازين بمعامل الإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدنى تمهيدا للبدء فى مرحلة التجفيف، والتى تمت فى مركز البحوث الفنية للقوات المسلحة بواسطة أفران التجفيف.

وأشارت المصادر إلى أنه عملية تجفيف وحدات الذاكرة استغرقت 8 ساعات متصلة، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحقيق ومستشار الممثل المعتمد الفرنسى الخبير فى التعامل مع أجهزة مسجلات الطائرة.

وكانت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، طراز إيرباص 320 أثناء رحلتها رقم 804 من باريس إلى القاهرة، قد بدأت أمس السبت، في فحص الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين تم العثور عليهما بعد ٤ أسابيع من وقت وقوع الحادث.

لجنة التحقيق: بدء فحص جهازى مسجل محادثات الكابينة للطائرة المنكوبة
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