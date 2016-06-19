أخبار عاجلة

مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..إفطار جماعى بحضور المحافظ ونواب الشعب بالإسماعيلية

Google+ Print
جانب من حفل الإفطار

جانب من حفل الإفطار

أكد نواب  محافظة الإسماعيلية، أنهم يعملوا على التواصل مع المواطنين، لحل جميع المشاكل بالمحافظة، الخاصة بالتعليم والصحة، والخدمات الخاصة بجميع المرافق.

وجاء ذلك خلال إفطار جماعى، نظمه النائب عصام منسى، بمنطقة أبو خليفة، بحضور اللواء، يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء، على العزازى، مدير الأمن، واللواء، صلاح الشاهد، قائد قطاع الأمن المركزى، والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة، والعميد وجيه عباس، مدير مكتب المحافظ، ونائب عن المستشار العسكرى بالمحافظة.

كما حضرمن أعضاء مجلس الشعب، المستشار عبد الفتاح عبد الله، وأحمد سعيد شعيب، وأشرف عمارة، وآمال رزق الله ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أهالى القرية.

 

IMG_0145

IMG_0149

IMG_0150 (1)

IMG_0151

IMG_0159

IMG_0160

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا