بالصور..إفطار جماعى بحضور المحافظ ونواب الشعب بالإسماعيلية

أكد نواب محافظة الإسماعيلية، أنهم يعملوا على التواصل مع المواطنين، لحل جميع المشاكل بالمحافظة، الخاصة بالتعليم والصحة، والخدمات الخاصة بجميع المرافق.

وجاء ذلك خلال إفطار جماعى، نظمه النائب عصام منسى، بمنطقة أبو خليفة، بحضور اللواء، يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء، على العزازى، مدير الأمن، واللواء، صلاح الشاهد، قائد قطاع الأمن المركزى، والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة، والعميد وجيه عباس، مدير مكتب المحافظ، ونائب عن المستشار العسكرى بالمحافظة.

كما حضرمن أعضاء مجلس الشعب، المستشار عبد الفتاح عبد الله، وأحمد سعيد شعيب، وأشرف عمارة، وآمال رزق الله ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أهالى القرية.