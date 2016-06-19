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ترانيم و إنشاد ديني أول أغاني ألبوم “عسيلي” الجديد

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ترانيم و إنشاد ديني أول أغاني ألبوم “عسيلي” الجديد ترانيم و إنشاد ديني أول أغاني ألبوم “عسيلي” الجديد

19 يونيو 2016 | 9:06 مساءً

الفنان محمود العسيللا

سيتم طرح ألبوم، الفنان محمود العسيلي، الجديد قريبًا، والتى تعتبر أول أغنية “اوعى تخاف”، حيث ستكون الأغنية، عنوان عودته بعد غياب طال أربع سنوات، منذ ألبوم دنيا جديدة في ٢٠١٢.

وصرح العسيلي، أنه اختار نزول هذه الأغنية، في العشر الأواخر من شهر رمضان، لما بها من روحانيات، حيث استعان بمرنمين و منشدين، لتكملة الرؤية الفنية، للملحمة الموسيقية، كما يطلق عليها المقربون من النجم الشاب، وسيتم طرح الأغنية، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي و اليو تيوب الخاصة بالعسيلي .

وقال العسيلى، “أوعى تخاف” مش أغنية دينية، و لكنها أغنية مليئة بالأمل و الروحانيات و التفاؤل، والأغنية من كلمات العسيلي، و أخته يمنى، و من ألحانه، و توزيع الموسيقار،أمير هدايا.

 

2016-06-19

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