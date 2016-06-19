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"الأونروا" تنفى استعداداتها لحرب جديدة فى غزة

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"الأونروا" تنفى استعداداتها لحرب جديدة فى غزة "الأونروا" تنفى استعداداتها لحرب جديدة فى غزة
نفى المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة اليوم الأحد، صحة ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية بشأن استعدادات تجريها الوكالة هذه الأيام فى ظل معلومات عن حرب جديدة فى قطاع غزة.

وقال أبو حسنة - فى تصريح اليوم الأحد - إن ما يُروج فى هذا الشأن لا يعدو كونه فبركة إعلامية لا أساس لها، وإن هذه الأخبار يتم تناولها بمعدل كل شهرين تقريبا منذ انتهاء الحرب فى عام 2014، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى لم يخبر "الأونروا" مطلقا فى السابق بنيته شن عمليات ولن يخبرها فى المستقبل.

وأشار أبو حسنة إلى أن برنامج الطوارئ فى وكالة "الأونروا" يعمل منذ أكثر من عشر سنوات لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع غزة وأنه لا جديد فى هذا الإطار.

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مصر 365