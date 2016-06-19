أخبار سوريا.. المرصد: قوات النظام تتقدم نحو معقل للجهاديين فى الرقة

تقدمت قوات النظام السورى باسناد جوى روسى الاحد نحو مدينة الطبقة، ومطارها العسكرى الذى يسيطر عليه تنظيم داعش، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد، أن قوات النظام باتت حاليا على بعد سبعة كيلومترات من مطار الطبقة فى محافظة الرقة بشمال البلاد.

وبسبب هجمات الجهاديين، بقيت قوات النظام لاكثر من اسبوع على مسافة 15 كلم من المطار. لكن الضربات الجوية الروسية وتعزيز وحدة النخبة فى الحرس الجمهورى اتاحا لها التقدم، بحسب المرصد.

واشار مدير المرصد رامى عبد الرحمن الى "معارك عنيفة لا تزال مستمرة ومقتل تسعة على الاقل من قوات النظام، ومدينة الطبقة التى سيطر عليها الجهاديون فى 2014 تبعد خمسين كلم من الرقة، معقل تنظيم داعش فى سوريا. وتشكل نقطة عبور رئيسية على ضفاف الفرات وستسمح استعادتها لقوات النظام بقطع طريق امداد الجهاديين من جهة الغرب.