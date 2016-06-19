رئيس مجلس النواب و3 وزراء يشاركون في حفل إفطار “حماة الوطن” بدار الدفاع بالقاهرة

حضر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووزراء اﻹنتاج الحربي اللواء محمد العصار والطيران المدني شريف فتحي والهجرة نبيلة مكرم حفل اﻹفطار الذي نظمه حزب “حماة الوطن” اليوم الأحد بدار الدفاع الجوي بمدينة نصر، وكان في استقبالهم مؤسس الحزب ورئيسه الفريق جلال هريدي والكتلة البرلمانية للحزب.

كما حضر حفل اﻹفطار رئيس حزب “المصريين اﻷحرار” الدكتور عصام خليل ورئيس حزب “التجمع” سيد عبد العال ورئيس حزب “اﻹصلاح والتنمية” محمد أنور السادات.

وقال الفريق جلال هريدي إن حزب “حماة الوطن” يفخر بتجمع هذه الكوكبة من رموز مصر العظماء في هذا الشهر الطيب الذي كتب الله فيه النصر لمصر في حرب العاشر من رمضان.

وأشاد هريدي بتجربة الحزب في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الحزب لم يمر على تأسيسه سوى عامين ومع ذلك فاز بـ18 مقعدا في مجلس النواب، وتضم كتلته البرلمانية عددا كبيرا من النساء وتضم أيضا أصغر شاب يبلغ من العمر 27 عاما.

ووجه رئيس حزب “حماة الوطن” الشكر لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، معربا عن دعم الحزب له في مسيرة التنمية والإصلاح.

من جانبه ، قال الدكتور علي عبد العال إن أعضاء حزب “حماة الوطن” بالبرلمان يدافعون دائما عن القضايا الوطنية وفي مقدمتهم النائب محمد أسامة أبو المجد، مضيفا أن البرلمان يعمل في ظروف استثنائية ويضم نخبة من المثقفين، حيث وصل عدد النواب الحاصلين على درجة الدكتوراه 59 نائبا.

وأكد عبد العال أن البرلمان يعبر عن جموع المصريين ، لافتا إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي تلبي طموحات المصريين.

أ ش أ