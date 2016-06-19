وزير الرياضة يوجه رسالة إلى الزمالك عقب تخطي إنيمبا

حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على توجيه رسالة إلى نادي الزمالك عقب نجاح الفريق في الفوز على إنيمبا النيجيري.

الزمالك نجح في الفوز خارج الديار أمام إنيمبا في أولى مباريات الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف مقابل لاشيء وسط أجواء مناخية سيئة للغاية (طالع التفاصيل)

وقال خالد عبد العزيز: "أهنئ نادي الزمالك بفوزه خارج أرضه وحصوله على أول 3 نقاط في مشوار الفريق ببطولة إفريقيا".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك موجها رسالته إلى لاعبي الفريق "أدائكم رجولي بروح قتالية رائعة تستحق الإشادة. مبروك لكم".

وأتم "وأبارك للجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل ومجلس إدارة النادي".