رئيس الإدارة المركزية للأزهر بكفر الشيخ: 24 حالة غش منذ بدء الامتحانات

قال الدكتور محمد السروى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية فى كفر الشيخ، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن عدد المحاضر التى تم تحريرها اليوم 7 محاضر غش، منها أربعة محاضر لأربع طالبات استخدمن الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتحرير محضر لطالبة مزقت ورقة الإجابة بلجنة فتيات دسوق.

وأضاف السروى تحرير محضرين لطالبين فى لجنة بنين الحامول، كان بحوزتهما هواتف محمولة داخل اللجنة، وتم تحريز المضبوط وإحالتها للشئون القانونية، كما تم تحرير محضر غش لطالبة فى لجنة فتيات بيلا، كان بحوزتها هاتف محمول داخل اللجنة وتم إحالتها للشئون القانونية.

وأكد السروى، أن عدد حالات الغش حتى اليوم 24 حالة غش منذ بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ، فى ظل متابعة مستمرة من مشيخة الأزهر.

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