نقيب الصيادين: افتتاح أكبر معرض خيرى للملابس الجاهزة ببرج مغيزل بكفر الشيخ

تستعد جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس برئاسة أحمد نصار نقيب الصيادين ورئيس مجلس إدارة المعرض، لافتتاح أكبر معرض خيرى سنوى للملابس الجاهزة والقماش على مستوى محافظة كفر الشيخ للفقراء.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية بقرية برج مغيزل، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن الجمعية تستعد لافتتاح أكبر معرض خيرى تشهده محافظة كفر الشيخ ، سيتم توزيع جميع مقتنيات المعرض على الحالات المستحقة بالمجان .

وأضاف نصار، إن المعرض سيحتوى على 4550 قطعة ملابس مختلفة جديدة، و300 حذاء، وعدد من الشنط الحريمى، وأكثر من 20 ألف متر قماش مختلفة.

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