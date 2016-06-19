"أمن الإسماعيلية": تنفيذ381 حكما وضبط 84 هاربًا من أحكام قضائية

نفذت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد احمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 381 حكمًا متنوعًا منها 261 حكمًا جزئيًا و57 حكم غرامات، 31 حكم سايرة و17 حكم مخالفات و11 حكم مستأنف و4 أحكام جنائية.

وضبطت الحملة 84 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ 366 حكماً وضبط 81 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية