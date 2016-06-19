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إيلي صعب يعود إلينا بمجموعة شبابية

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الأحد 19-06-2016 07:43

يتمتَّع المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب بلمسة ساحرة تميِّز تصاميمه، وتجعلها حلم كل فتاة على وجه الأرض، وهاهو يعود إلينا من جديد بمجموعة شبابية أنيقة لموسم كروز 2017.

ضمَّت هذه المجموعة تصاميم متنوعة من الفساتين الجذابة ظهرت فيها اتجاهات مختلفة، ففيها الفساتين النهارية القصيرة بتصاميم مرحة مزيّنة بكشكشات أنثوية مصحوبة بدانتيل أنثوي يمثل لمسة إيلي صعب الفريدة، وفيها الفساتين الطويلة بتصاميم عصرية تُظهر الأكتاف بطريقة فريدة وأنيقة كما درج في تصاميم ربيع وصيف هذا العام.

أُعجبنا بالألوان المختلفة التي طغت على هذه المجموعة، ابتداءً من العودي والأحمر وحتى الأرجواني والوردي مع الطبعات المورَّدة التي زادت جرعة الرومانسية والنعومة في هذه الإطلالات.

ولم تخلُ كذلك من التصاميم الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود ليقدم خيارات متعددة لكل الأذواق "الشبابية، والعصرية، إلى الكلاسيكية البسيطة".

شاهدي معنا ما قدَّمه إيلي صعب في أحدث مجموعات كروز 2017 وشاركينا برأيك.

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سيدتي