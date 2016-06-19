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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله اليوم في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد مامادو سانو المبعوث الخاص لرئيس غينيا بيساو.

ونقل السيد مامادو سانو خلال اللقاء تحيات فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنياً لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.
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