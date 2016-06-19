لن تصدق شكلها: مي عز الدين تنشر صورة "وعد الحقيقية"

قدمت النجمة مي عز الدين مفاجأة لا تصدق لجمهورها فجر اليوم، بعدما نشرت صورة "وعد الحقيقية" التي استلهمت منها اسم مسلسلها الجديد، والمفارقة أن وعد الأصلية طفلة صغيرة، وابنة واحدة من أقرب صديقات مي، وقالت إن اسم وعد كان تميمة الحظ لها هذا العام.

مي نشرت صورة طفلة لا يتجاوز عمرها السنوات العشر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: الطفلة القمر دي (وعد ) بنت أقرب الأصدقاء ليا علياء صبحي و دكتور محمود سيد، وهي اللي سميت علي إسمها مسلسلي السنة دي #وعد عايزة أقولها حبيبتي ربنا يحميكي و كان وشك حلو عليا .

جمهور مي تبارى في الاشادة بجمال الطفلة الصغيرة، وطالبها البعض بالكشف عن صاحبة اسم "عشق" وهي شخصيتها بمسلسل العام الماضي "حالة عشق".

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