بالصوت: حمادة هلال يعتذر من جمهوره بسبب ألبومه الجديد

تقدم المطرب المصري حمادة هلال باعتذار خاص لجمهوره، بعدما تأكد من أن ألبومه الجديد لن يتمكن من المنافسة بموسم عيد الفطر، وقام ببث رسالة مسجلة بصوته عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك بعنوان رسالة من الفنان حمادة هلال خاصة بالالبوم الجديد.

حمادة أكد في بداية الرسالة أنه مكسوف جداً من جمهوره لأنه وعد سابقاً بصدور الألبوم مع حلول عيد الفطر المبارك، وأضاف:" للأسف بلغني الآن أن الماستر الخاص بالألبوم لن يعود من مرحلة المكساج بالعاصمة البريطانية لندن قبل الموعد المقرر لطرحه بالأسواق".

هلال طلب السماح من جمهوره لأنه أخل بالوعد، وناشدهم الدعاء له حتى يصدر الألبوم بالشكل اللائق، عن شركة هاي كواليتي، علماً بأنه لم يستقر على العنوان الجديد حتى الآن.

استمع لـ رسالة حمادة هلال



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