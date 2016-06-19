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صوموا تصحوا.. الصيام ينظف الكبد من السموم ويخفض نسبة السكر بالدم

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صوموا تصحوا.. الصيام ينظف الكبد من السموم ويخفض نسبة السكر بالدم صوموا تصحوا.. الصيام ينظف الكبد من السموم ويخفض نسبة السكر بالدم
أكد الدكتور مجدى الدهشان أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، ووكيل كلية طب الأزهر، أن الصيام له فوائد عديدة على الكبد، حيث ينظف الكبد من السموم، ويخفض نسبة السكر فى الدم ويقلل من دهون الكبد.

وقال الدكتور مجدى الدهشان إن الصيام يعطى الجهاز الهضمى فترة للراحة، وبالتالى القدرة على العمل بكفاءة أقوى، موضحًا أن الصيام فرصة جيدة لتنظيف الكبد من السموم المتراكمة داخله، وكذلك السموم المتراكمة داخل الجسم، والصوم يساعد على خفض نسبة السكر فى الدم، حيث إنه مع الصيام يقوم الجسم باستخدام مصدر آخر للطاقة وهو تكسير المخزنة فى الجسم، وبالتالى فالصيام يحرق الدهون الموجودة بالجسم ويقلل من نسبتها.

وأشار إلى أن الصيام يقلل من أخطار السمنة، ومضاعفاتها، مثل ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، والتى تؤدى دائمًا إلى ما يعرف بالكبد الدهنى.

وأوضح الدكتور مجدى الدهشان أن الصيام مفيد لمرضى الكبد الدهنى، مضيفًا أنه يمكنه الاستفادة من الصيام بنسبة كبيرة خلال شهر رمضان بشرط أن يتجنب الأغذية التى تحتوى على نسب عالية من الدهون، مثل لحم الضأن والكبدة والكلاوى والمخ والسمن البلدى.

وأكد أن الصيام يعمل على تحسين نسبة الكولسترول السيئ فى الدم وانخفاضها، ومن ثم تتحسن حالة الكبد، موضحا أن هناك العديد من الدراسات تؤكد فوائد الصيام.


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مصر 365

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